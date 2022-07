Parte con un ottimo successo il primo appuntamento di “Cabaretour” di sabato 2 luglio, con un pubblico di più di 300 persone che ha gremito piazza Fazzini, villeggianti e concittadini che tra risate e applausi hanno seguito lo strepitoso spettacolo del più grande rumorista d’Italia Alberto Caiazza e le barzellette, gli stornelli e le imitazioni dei versi degli animali della fattoria del rumorista marchigiano Gianluca Agostinelli, che ha vestito anche i panni di presentatore della serata.

Questi due artisti hanno aperto le danze a questa rassegna estiva di cabaret a cura dell’Associazione Lido degli Aranci in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Grottammare. A inizio serata, sul palco, il saluto del Sindaco Enrico Piergallini, che ha ricordato, insieme al Presidente Alessandro Ciarrocchi, la trentennale collaborazione con l’associazione rivierasca, che lo ha coinvolto da quando, giovanissimo Assessore alla Cultura, ha regalato a Grottammare le belle iniziative che ancora oggi proseguono, come appunto Cabaretour, Notti Magiche, la rassegna di Teatro Amatoriale Commedie Nostre, e tante altre iniziative ancora, per dire che, con la volontà e l’impegno costante, per chi ci crede per davvero, le cose buone e fatte bene vanno avanti sempre, ringraziando tutto lo staff del Lido e tutto lo Staff dell’Ufficio Cultura sempre al lavoro ed in stretta collaborazione tra loro, insieme anche ad altre autorità presenti in piazza durante l’evento.

Dopo i saluti e i ringraziamenti iniziali, ecco uno spettacolo di quasi due ore che ha letteralmente incollato il pubblico alle sedie. Da segnalare che, nella stessa serata, il Direttivo della stessa associazione si è dovuto letteralmente dividere in tre per essere presente ad altrettanti eventi sparsi per il centro Italia, perché oltre all’appuntamento del Cabaretour, era presente in Giuria anche a San Severino Marche, con la finalissima del Festival di SanSeveRIDO, un concorso di comici a eliminazione diretta suddiviso in ben tre serate, partite dal giovedì precedente con la Direzione Artistica di Angelo Carestia e ospiti come Carmine Faraco, Enrico Paris, e Laura Marcolini.

Altro appuntamento che vedeva impegni elementi della Lido degli Aranci è Estate Torinese di Torino di Sangro, in Abruzzo con ospite d’eccellenza il grande Giovanni Cacioppo. Prossimo appuntamento, da non perdere, quello di “Notti Magiche”, rassegna estiva che fa da contorno insieme a quella di Cabaretour al Festival di “Cabaret Amoremio!, questa volta di Magia, in piazza Carducci, sabato 16 luglio alle ore 21.15 con il grande Mago Ares, sempre a ingresso libero.

Per finire ricordiamo che mercoledì 6 luglio, alle ore 18.30 sotto le Logge di Piazza Peretti, al Vecchio Incasato di Grottammare, della Rassegna Letteraria “Librarsi” con “La Taverna di Bacco e Venere”, ultima opera della concittadina Ermanna Zarroli, che insieme al compagno di vita e di scena, Antonio Cameli, presenteranno con musiche, letture e aneddoti questa ultima opera storica intrisa di ricordi e bellezze della nostra amata Grottammare di un tempo.