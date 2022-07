GROTTAMMARE – Purtroppo una brutta notizia nella serata del 3 luglio.

È stato ritrovato il corpo senza vita del 69enne Orazio Aleo, scomparso da Grottammare vicino al Vecchio Incasato da vari giorni.

Il corpo è stato rinvenuto nascosto dalla fitta vegetazione nella parte scoscesa del Belvedere, lato sud-est, a circa 20 metri dalla sommità.

Erano impegnati nelle ricerche le Forze dell’Ordine, la Protezione Civile, il 118 e i pompieri.

Di seguito la nota di cordoglio del sindaco Enrico Piergallini.

Ci speravamo tutti, speravamo che Orazio Aleo per un’improvvisa perdita di lucidità avesse preso un’altra strada, si fosse messo in cammino. Speravamo così di ritrovarlo lontano da casa, sfinito, disorientato, ma vivo. Non era impossibile: storie simili, a lieto fine, sono accadute. Purtroppo non è andata così questa volta. Le parole in situazioni tragiche come questa sono sempre di troppo, ma ai familiari vogliamo dire almeno quello che forse già sanno: che lo Stato ha messo in campo tutte le risorse che aveva a disposizione in una ricerca senza sosta e che tutta l’amministrazione, tutta la città, tutti coloro che in questi giorni sono stati coinvolti nelle ricerche condividono una parte del loro dolore e del dolore che Aleo ha provato.