SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro nella mattinata del 3 luglio in Riviera.

Incidente stradale a San Benedetto sulla Statale 16 per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, un’auto si ribalta.

Sul posto 118 e pompieri per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte dal sinistro.