Domani, Domenica 3 Giugno si svolgerà la 15^ edizione, del Raduno dei mitici “Si” Piaggio, nella Riviera delle Palme. All’insegna dello slogan “Tiralo fuori e vieni con noi”, coniato dal Team Polverone al 2% di San Benedetto del Tronto, capitanato dal vulcanico Camillo Brandimarti, gli storici motorini torneranno a sfilare per le strade della Riviera delle Palme. Il ritrovo e l’iscrizione avverrà dalle 8 alle 10, nello spazio antistante il Caffè Big di Porto d’Ascoli.

A seguire ci sarà la“partenza polverosa” alle 10.15, che darà vita al carosello che porterà tutti i partecipanti fino a Ripatransone, con la visita al vicolo più stretto d’Italia, preceduto da un cordiale e rifocillante Ristoro al Borgo, al Bar Centrale di Ripatransone.

Gli appassionati dell’amato cinquantino a pedali arriveranno anche dalla Puglia, dal Friuli Venezia Giulia, dal Lazio, Umbria,Abruzzo e Marche, per l’annuale appuntamento: tema dell’edizione 2022 sono gli anni ’40 e ’50 e i migliori look otterranno premi.

Tutti si ritroveranno presso il ristorante Romano, a Ripatransone, quindi nuova partenza polverosa per rinnovare il festoso e ammirato carosello dei Si sulla Riviera delle Palme. Infine, si tornerà al Caffè Big, dove sono in programma le premiazioni per il Miglior Look anni ’40-’50.

L’evento gode del patrocinio del comune di Ripatransone, e dalla nascita ha il privilegio di avere quale sponsor ufficiale la Pepsi Cola.