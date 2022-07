MONTEGIORGIO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 2 luglio, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo.

I Vigili del fuoco di Fermo sono stati impegnati in serata, poco prima delle ore 20, per soccorrere i due occupanti di un ultraleggero caduto il località Piane di Montegiorgio.

Il velivolo in fase di decollo, per cause in corso di accertamento, non è riuscito ad alzarsi ed è finito fuori dall’aviosuperficie nella vegetazione limitrofa al fiume Tenna. Gli operatori hanno collaborato al recupero degli occupanti e successivamente hanno messo in sicurezza sia il mezzo che l’intera zona.

Sul posto Carabinieri e personale sanitario.