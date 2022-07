SANT’ELPIDIO A MARE – Riportiamo e pubblichiamo un comunicato stampa pervenutoci oggi, sabato 2 luglio, dal comando Provinciale dei Carabinieri di Fermo. Da quanto si legge nel comunicato, una sessantenne e il figlio ventiseienne hanno minacciato con una pistola, pur detenuta legalmente per uso sportivo, un vicino, un nordafricano di cinquanta anni, in seguito a una lite scoppiata per futili motivi. Il vicino ha sporto denuncia. Ecco il comunicato:

“NEL RISPETTO DEI DIRITTI DELLE PERSONE INDAGATE (DA RITENERSI PRESUNTI INNOCENTI IN CONSIDERAZIONE DELL’ATTUALE FASE DEL PROCEDIMENTO – INDAGINI PRELIMINARI – FINO AD UN DEFINITIVO ACCERTAMENTO DI COLPEVOLEZZA CON SENTENZA IRREVOCABILE, ED AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO DI CRONACA COSTITUZIONALMENTE GARANTITO, SI COMUNICA CHE I CARABINIERI DELLA STAZIONE DI SANT’ELPIDIO A MARE, A CONCLUSIONE DI SPECIFICI ACCERTAMENTI, L’ALTRO GIORNO HANNO DENUNCIATO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI

FERMO, PER I REATI DI MINACCIA AGGRAVATA E PORTO ABUSIVO DI ARMI, UNA DONNA DEL LUOGO, DI CIRCA 60 ANNI, E SUO FIGLIO 26ENNE, CHE SI ERANO PRESENTATI A CASA DI UN VICINO MINACCIANDOLO CON UNA PISTOLA. I DUE, POCO PRIMA, AVEVANO AVUTO UNA DISCUSSIONE CON IL

VICINO PER FUTILI MOTIVI, RICONDUCIBILI A DISSIDI CONDOMINIALI. LA VITTIMA, UN NORDAFRICANO DI 50 ANNI, INTIMORITO DALLE MINACCE RICEVUTE, HA SPORTO DENUNCIA PRESSO LA STAZIONE CARABINIERI DEL LUOGO. I MILITARI DELL’ARMA HANNO SUBITO PROCEDUTO AD ESEGUIRE SPECIFICI CONTROLLI ED A SEQUESTRARE CAUTELATIVAMENTE DUE PISTOLE, CON RELATIVI CARICATORI E PROIETTILI, EFFETTIVAMENTE NELLA DISPONIBILITA’ DEI DUE CONGIUNTI. MADRE E FIGLIO, INFATTI, LE DETENEVANO LEGALMENTE IN QUANTO ENTRAMBI MUNITI DI PORTO D’ARMI PER USO SPORTIVO

CHE, OVVIAMENTE, I CARABINIERI HANNO PROVVEDUTO A RITIRARE ISIEME ALLE ARMI. DELLA VICENDA, OLTRE AD ESSERE STATA INFORMATA LA PROCURA DELLA REPUBBLICA FERMANA, E’

STATA INTERESSATA ANCHE LA LOCALE PREFETTURA, COMPETENTE AD EMETTERE IL DIVIETO DI DETENZIONE DI ARMI E MUNIZIONI. IL CONTROLLO SULLE ARMI E’ UNO DEGLI OBIETTIVI PRIMARI, SUL

TERRITORIO, ANCHE PER GLI UOMINI DELLA BENEMERITA!!”