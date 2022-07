SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Questa mattina 2 luglio, presso il parcheggio dello stadio “Riviera delle Palme”, è stata presentata la nuova area mobile di attesa e ricovero della Protezione Civile.

L’U.O.P.C (Unità Operativa Protezione Civile) ha il delicato compito di attivare e coordinare tutte le attività di intervento e di soccorso in caso di emergenza, per questo motivo c’è bisogno di un’attrezzatura adeguata.

Il responsabile dell’ U.O.P.C Vinicio Cipolloni, spiega come in quindici anni l’unità sia cresciuta contando, adesso, oltre i 50 volontari, di cui 14 nuovi iscritti in seguito al corso annuale, ripreso quest’anno dopo la sospensione dovuta alla pandemia.

In questi corsi , oltre alle esercitazioni pratiche, che servono per essere operativi nel più breve tempo possibile, viene posta molta attenzione all’approccio psicologico ed emotivo che gli operatori devono avere con gli assistiti.

L’attrezzatura a disposizione dell’ U.O.P.C conta per il momento di una tensostruttura che può ospitare al suo interno 30-50 brandine, acquistata con i fondi per il terremoto ed una tenda di circa 30 mq che può essere usata come punto di ricovero.

Grazie ai fondi regionali e comunali, in dotazione all’Unità ci sono tre idrovore da utilizzare in caso di alluvione o allagamento, mentre la Protezione Civile Nazionale ha dotato l’unità di una torre-faro a led di 600Watt con gruppo elettrogeno. La torre-faro mobile è fondamentale per l’illuminazione notturna, capace di irradiare luce piena in un raggio di 600 m. Mancherebbe solo una cucina mobile per una completa autonomia.

La Protezione Civile di San Benedetto ha inoltre a disposizione un ponte radio con frequenza dedicata.

Oltre a Cipolloni sono intervenuti: il sindaco Antonio Spazzafumo in qualità di Autorità Locale e Rappresentante Legale dell’U.O.P.C., l’assessore con delega alla protezione civile Cinzia Campanelli, il responsabile regionale per la provincia di Ascoli Piceno Andrea Cosimo, la coordinatrice del gruppo Silvana Di Felice ed il dirigente della Polizia Locale Pietro D’Angeli.