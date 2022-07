SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riportiamo e pubblichiamo un comunicato stampa giunto in redazione dalla Questura di Ascoli Piceno, sabato 2 luglio, in cui si segnala che, in seguito a controlli mirati effettuati la scorsa settimana in locali notturni della riviera allo scopo di prevenire la vendita di bevande alcoliche a minorenni, un bar del centro di San Benedetto del Tronto ha violato il divieto di somministrare alcolici a minori. Qui di seguito il comunicato.

“Si segnala che martedì della scorsa settimana personale della Polizia di Stato della Questura di Ascoli Piceno e del Commissariato di San Benedetto del Tronto ha effettuato una serie di controlli serali e notturni mirati alla prevenzione della vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18 da parte degli esercizi pubblici situati nel centro

della cittadina rivierasca. Durante tali controlli, presso un noto Bar del centro cittadino venivano notati diversi giovani stazionare sia all’interno che all’esterno del locale, in particolare veniva verificato che ad uno di loro, minorenne, era stato somministrato un cocktail alcolico. L’intervento degli Operatori di Polizia si definiva quindi nell’accertamento della violazione penalmente rilevante nei confronti del titolare del pubblico esercizio in quanto il

minore servito era un quindicenne, e nell’affidamento di quest’ultimo ai genitori. Lo stesso locale era già stato sanzionato, in via amministrativa da personale della Polizia Locale di San Benedetto, lo scorso mese di gennaio per la medesima violazione, per aver somministrato a 4 minori, di età compresa tra 16 e 18 anni, bevande

alcoliche. Con l’avvio della stagione estiva e del massiccio afflusso dei turisti in riviera sono stati già programmati, per le prossime settimane, ulteriori e capillari controlli nelle vie del centro cittadino”.