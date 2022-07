RIPATRANSONE – Di seguito una nota, diffusa sui Social il primo luglio, dal sindaco di Ripatransone, Alessandro Lucciarini De Vincenzi.

Voglio ringraziare l’assessore Alessandro Ricci per l’encomiabile lavoro svolto in questi anni, il supporto, i consigli, le critiche, le divergenze, tutto aiuta a far maturare i rapporti interpersonali e le scelte amministrative.

Ha rassegnato le sue dimissioni da Assessore, rimanendo in Consiglio Comunale, per sopraggiunti motivi personali. Ho accettato la sua scelta, consapevole del fatto che continuerà a dare il suo appoggio alla nostra Amministrazione e continuerà a lavorare con impegno per la nostra città.

Grazie Alessandro.

Ho riflettuto su chi potesse continuare il suo lavoro all’interno della Giunta, con lo stesso spirito di servizio che deve contraddistinguere ogni Amministratore, con esperienza, visti gli ambiziosi progetti che ci attendono.

Pertanto vi comunico che questa mattina ho nominato Assessore Esterno Roberto Pasquali, con cui ho avuto il piacere di collaborare e di cui conosco le sue indiscutibili competenze.

Buon lavoro Roberto!

E per continuare il lavoro il gruppo aspetta te. Forza Dalila, un grande abbraccio da noi tutti, torna carica di energia e bontà che ti contraddistinguono da sempre! Forza!