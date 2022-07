Teng Arredamenti apre un nuovo punto vendita in pieno centro a San Benedetto.

Sabato 9 agosto, alle ore 18.30, inaugurazione del nuovo negozio in Via Mario Curzi 37, angolo via Francesco Crispi 98.

L’evento si svolgerà alla presenza del Sindaco Antonio Spazzafumo.

