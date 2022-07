SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella seduta di giovedì 30 giugno, la Giunta comunale ha approvato i seguenti provvedimenti:

– Il Piano Integrato Attività e Organizzazione – Piao 2022/24. Si tratta di uno strumento di

programmazione della Pubblica Amministrazione che ha lo scopo di indicare gli obiettivi di performance

e la strategia di gestione del personale per raggiungerli. Il Piao assorbe i vecchi strumenti

programmatori come il Piano della Performance, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e

della Trasparenza, il Piano triennale dei fabbisogni del personale, il Piano organizzativo del lavoro agile,

il Piano annuale e triennale della formazione, il Piano delle Azioni Positive;

– La nomina dei membri del Comitato di Coordinamento del Centro Sociale Primavera che ha il compito

di formulare proposte, suggerimenti, pareri per la gestione e l’ottimizzazione dei servizi. La consigliera

Sabrina Merli è stata indicata in rappresentanza dell’amministrazione comunale, gli altri membri sono

Angelo Alfonsi in rappresentanza dei sindacati dei pensionati e Giuseppe Marconi in rappresentanza

degli ospiti del servizio o dei loro familiari.