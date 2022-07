Una settimana di grandi eventi! Guarda l’anteprima con Marta e Annalisa, poi corri in edicola e acquista Riviera Oggi Estate con tutti gli appuntamenti dal 2 all’8 luglio!

Luglio parte alla grande, tra sagre, concerti, appuntamenti sociali e culturali di ogni tipo! Il 2 e 3 luglio fumettisti e cosplay animeranno il centro di San Benedetto in occasione del San Beach Comix. Mentre a Grottammare, il 2 luglio, tante risate e divertimento assicurato al Cabaretour con Alberto Caiazza. Lunedì 4 luglio, il Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno accoglierà Vittorio Sgarbi e prima ancora Ermal Meta il 2 luglio. Il 6 luglio, sempre ad Ascoli Piceno, ma al Teatro Romano, Ettore Bassi sarà protagonista dello spettacolo “Il mercante di luce”, tratto dall’omonimo romanzo di Roberto Vecchioni.

Il 7 luglio, a Macerata andrà in scena “La storia di Antigone”, una favola in musica con Anita Caprioli. Gli appassionati di danza non potranno perdere l’8 luglio a Civitanova lo spettacolo con il coreografo di fama mondiale Jacopo Godani. Proseguono, inoltre, per il fine settimana del 2 e 3 luglio, tanti appuntamenti gastronomici, come Attenti al Luppolo a Monteprandone, Tiello Streeto a Pedaso o la Sagra del Maccheroncino della Trebbiatura ad Offida.