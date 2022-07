TERAMO – Api ed Aniem Teramo assieme agli ordini dei Commercialisti, Ingegneri, Geometri ed Architetti di Teramo considerando il tema, della legalità e della lotta alle infiltrazioni mafiose, molto rilevante soprattutto in questo periodo difficile per la nostra economia, hanno programmato un incontro per martedì 5 luglio alle ore 15.30 presso la propria sala Convegni sita in Via Gammarana, 8 a Teramo.

Il programma prevede un’ introduzione ed i saluti del Presidente Api Teramo Alfonso Marcozzi, i saluti del

Presidente Aniem Teramo Enzo Marcozzi e per l’ Arma dei Carabinieri quelli del Tenente Colonnello Roberto

Ragucci, a seguire gli interventi dei relatori: Maggiore Danilo Ferella Comandante del Nucleo Investigativo Reparto

Operativo Comando Provinciale Carabinieri di Teramo che illustrerà il lavoro dell’ Arma dei Carabinieri nelle attività di prevenzione e contrasto (D.Lgs. 159/2011 Codice Antimafia); Commercialista Lucia Zazzetta che spiegherà i Vantaggi dell’ adozione del Modello di gestione e controllo del D.Lgs 231/2001 nelle aziende e l’importanza dell’ Organismo di Vigilanza.

A seguire l’intervento del Dottor Benito De Berardis sull’opportunità di adozione della ISO 37001 come metodo di

identificazione e valutazione del rischio di corruzione, mitigazione del rischio sanzionatorio e miglioramento dell’immagine aziendale, infine spazio ai quesiti dei partecipanti.

«Siamo orgogliosi di questo protocollo nato dalla solida collaborazione con l’Arma dei Carabinieri – ha commentato il Presidente di Api Teramo Alfonso Marcozzi – come già affermato dal nostro Presidente Nazionale Maurizio Casasco, la legalità rappresenta un presupposto imprescindibile per la crescita e il lavoro soprattutto in un momento geopolitico delicato come questo che stiamo vivendo. Non possiamo abbassare la guardia: vogliamo contribuire alla creazione delle condizioni di sicurezza e rispetto della legge di cui un’economia sana ha bisogno».

«Non possiamo che essere felici di un protocollo di legalità che attraverso la collaborazione con l’ Arma dei Carabinieri aiuti il settore delle costruzioni nella lotta alla corruzione negli appalti pubblici garantendo trasparenza nei processi decisionali aggiunge il Presidente Aniem Teramo Enzo Marcozzi».

«È dovere dell’Arma essere vicini ai cittadini, e uno dei tanti modi per farlo è tutelare le piccole e medie imprese tramite la Confapi, una realtà profondamente diffusa e radicata nel nostro bellissimo Paese. Aziende di assoluto rilievo, molto spesso portatrici di antiche tradizioni che sempre più diventano bersaglio della criminalità, specialmente in questo difficile periodo di ripresa», ha dichiarato il comandante generale dell’Arma dei carabinieri, Generale Teo Luzi, alla firma del Protocollo di Intesa.