SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tante le proposte in calendario questa estate dedicate alla conoscenza del patrimonio museale e cittadino, con percorsi territoriali accompagnati da degustazioni, attività didattiche ed eventi speciali, proposte dal Museo del Mare di San Benedetto del Tronto.

Da segnalare, da lunedì 4 luglio, tutti i lunedì alle ore 21, tour notturno della città alla scoperta del Molo sud con il Museo dell’Arte sul mare e dell’area portuale con degustazione di gelato a conclusione della visita e, da martedì 5 luglio, alle ore 4 del mattino, l’attesissimo tour guidato all’asta del pesce, una visita speciale per vivere le ore di maggiore produttività del mercato ittico, assistere all’asta e concludere con una colazione aspettando l’alba, in collaborazione con Marchuzzo Viaggi-Piceno 2.0 e cooperativa Argo.

Torna, inoltre, a partire da giovedì 7 luglio, alle ore 17,30, “Museo del Mare Young“, i giovedì dedicati alle attività didattiche per i più piccoli, grazie alle quali i bambini scopriranno le sale del museo attraverso attività ludiche, esperimenti, laboratori artistici e di archeologia.

Da venerdì 8 luglio, alle ore 21,30, è in programma “Un borgo di storia“, visita guidata al Museo del Mare, al cunicolo romano e allo studiolo della poetessa sambenedettese Bice Piacentini con possibilità anche di accedere al Torrione in piazza Sacconi.

Sabato 9 luglio, a partire dalle ore 18, è la volta di “Un Mare da Vivere“: una visita guidata al Museo del Mare e una passeggiata alla scoperta dell’area portuale con i biologi marini della cooperativa Argo, con possibilità di fare cena vista mare presso il Ristoro al Porto finché, alle ore 21, un autobus trasporterà i partecipanti presso la Riserva Naturale Sentina per una visita guidata con la luna piena.

E, inoltre, domenica 17 luglio, alle ore 18,30, “C’era una volta“, teatro vernacolare e antichi mestieri, un viaggio attraverso le tradizioni della San Benedetto di un tempo; domenica 24 luglio e 28 agosto, alle ore 21, tour guidato in bicicletta al Museo del Mare, all’area portuale, al Paese Alto e alla Pinacoteca del Mare con degustazione finale di birre artigianali; domenica 31 luglio, alle ore 18 e alle ore 19, “Museo in festa“, visite guidate in occasione della festa della Madonna della Marina dedicate al mare e alle sue tradizioni; domenica 7 agosto, alle ore 21,30, visita speciale per le famiglie al Museo Ittico Capriotti con il supporto degli amici del Museo delle Scienze Unicam; mercoledì 17 e 24 agosto, alle ore 18, “Azzurro come il mare“, tour guidato all’asta del pesce, all’area portuale e al Museo del Mare con cena al tramonto; domenica 21 agosto, alle ore 18,30, caccia ittica per le famiglie.

La prenotazione è obbligatoria.