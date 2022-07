SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’ Amministrazione comunale e la Start SpA hanno presentato questa mattina, primo luglio, il nuovo servizio di bus navetta gratuito che collegherà il parcheggio dello stadio “Riviera delle Palme”, in viale dello Sport, con il lungomare .

Bruno Gabrielli, assessore alla Viabilità: «Ringrazio la Start: questa è un’iniziativa già sperimentata in passato, devo dire, senza grande riscontro. Avendone la possibilità, abbiamo deciso di fare questo investimento per decongestionare il traffico sul lungomare, dando l’opportunità di risparmiare sui parcheggi a chi frequenta le nostre spiagge. Ci auguriamo che da allora ad oggi sia cambiato qualcosa nella sensibilità della cittadinanza: la nostra è una città turistica che ha bisogno di essere al passo con i tempi anche dal punto di vista dei trasporti. Abbiamo bisogno di trasporti ecosostenibili e servizi adeguati, a partire dal lungomare per estenderci poi ad altre zone».

Cinzia Campanelli, assessore al Turismo: «C’è stato un percorso di collaborazione con la start per arrivare a questo traguardo: chi vorrà venire in città potrà parcheggiare l’auto per evitare di sprecare tempo, denaro e ingolfare il traffico cittadino. In casi particolari, questo servizio potrà essere introdotto anche in orari serali. Abbiamo una mentalità un po’ provinciale per quanto riguarda il trasporto individuale, ma vogliamo cambiarla: dobbiamo affidarci e fidarci del trasporto pubblico».

«Ringrazio l’Amministrazione comunale di San Benedetto, che è uno dei nostri soci principali» – ha dichiarato il Presidente della Start Diomedi – «Abbiamo risposto subito all’invito del comune, con un servizio che è già stato testato sia qui che ad Ascoli Piceno. I tempi sono maturi, ci auguriamo che l’utenza abbia sviluppato una maggiore sensibilità ambientale. Il servizio verrà effettuato con due mezzi nuovi con tutti i comfort. Ci appelliamo all’utenza, affinché sposi in pieno questo servizio: noi siamo a disposizione dell’Amministrazione per rendere più fruibile e sostenibile il trasporto pubblico locale».

Nei mesi di luglio e agosto sarà quindi possibile usare il bus navetta, lungo 8 metri e munito di pedana per disabili.

Sono previste corse tutti i giorni, dalle 8 alle 19, con frequenza di passaggio ogni 20 minuti e ben 28 fermate.

La navetta effettua il percorso:

– Parcheggio stadio “Riviera delle Palme”

– Viale dello Sport

– Sottopasso via Virgilio

– Direzione sud via Maffei – via dei Mille fino alla rotonda di Porto d’Ascoli

– Lungomare direzione nord con inversione all’altezza della “chiesetta di legno”

sottopasso via Virgilio

– Viale dello Sport

– Parcheggio stadio “Riviera delle Palme”