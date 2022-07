SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La A.S Sambenedettese è lieta di comunicare di aver affidato l’incarico di Direttore Sportivo a Vittorio Cozzella.

Il neo dirigente rossoblù, 60 anni, nato a Napoli, dopo una lunga carriera da calciatore professionista, ha ricoperto il ruolo di ds prima nella Ternana (dal 2011 al 2015), poi nel Livorno nella stagione 2019-2020.

“Sono molto felice di iniziare questa avventura in una piazza gloriosa come San Benedetto dove si vive di calcio – le prime parole in rossoblù di Cozzella – Con il presidente Renzi ci sono stati continui contatti nei giorni scorsi e alla fine ci siamo trovati d’accordo su tutto. Ora ci mettiamo subito a lavorare con grande entusiasmo per questa nuova stagione che oggi prende il via ufficialmente”.