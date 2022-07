Ripatransone, grande successo per il torneo calcio a 5 femminile Sassa Motor&sport: vincitori e foto

RIPATRANSONE – Una giornata di sport divertente e emozionante quella vissuta a Ripatransone grazie al Torneo di calcio a 5 femminile che si è svolto domenica 26 giugno organizzato dalla Sassa Motor & Sport, col patrocinio del Comune di Ripatransone e la collaborazione della Sambenedettese calcio Femminile e delle Associazioni “Polisportiva Valtesino” e “Lasciatemi Volare”.

Il torneo ha regalato una giornata di allegria a tutti coloro che hanno partecipato con ben otto formazioni contrapposte e si è svolto presso il Centro Sportivo Ricreativo “Luca Carboni” riqualificato ed inaugurato lo scorso ottobre dalla Polisportiva Valtesino del Presidente Fabrizio Pignotti.

Le ragazze si sono battute sotto il sole cocente dalla mattina alla sera, per la conquista degli ambiti premi con le targhe incise da Dora Lombardi Gioielleria e premi di King Sport di San Benedetto, che hanno voluto sostenere l’evento. Le calciatrici arrivate da tutte le Marche anche da Fano e con una rappresentativa anche della Val Tesino sono state allietate dalla musica della dj Adelaide Lelli che si è divertita alla console e anche con momenti di svago tra una partita e l’altra con esilaranti giochi di intrattenimento che Gianluca Corradetti ha abilmente condotto.

E soprattutto anche tanto buon cibo con gli stand dell’associazione Polisportiva Val Tesino ai fornelli a tutte le ore tra arrosticini e salsicce e tanto altro.

Insomma che dire una grande riuscita anche il sindaco Alessandro Lucciarini de Vincenzi e l’assessore Leonardo Perozzi presenti tra il pubblico hanno giustamente elogiato “prenotandosi” anche per ospitare di nuovo la kermesse.

LE PREMIAZIONI

Targhe Dora Lombardi Gioielleria premi per le prime tre classificate per il capocannoniere e per il miglior portiere. Non solo premi ma anche gadget per tutti, tra i partner per i premi Bibite Paoletti, Tenuta 100 torri e King sport di San Benedetto del Tronto che è anche gaming house della Sassa motor & sport per gli eventi di esports.

“Il progetto dedicato alle donne nello sport è nato in simbiosi con la nostra azienda – dichiara Gianluca Corradetti, direttore della Sassa Motor & Sport – ci occupiamo di eventi e sport e non potevamo non partire con un evento estivo dedicato allo sport più amato. L’evento è alla seconda edizione dopo il successo della scorsa estate. Tra le ragazze anche una squadra che si è messa per la prima volta gli scarpini per sfidare chi invece il campo lo calca ormai da qualche annetto e questo spirito di allegria e gioia ha accompagnato tutto il torneo. Insomma tra chi giocava per la prima volta, tra chi invece è campione di futsal su palcoscenici nazionali, la giornata è trascorsa con il sorriso – commenta Gianlua Corradetti, organizzatore con la Sassa Motor&Sport – il tutto è stato possibile grazie alla collaborazione di professionisti del settore come Chiara Poli comunicazione, giornalista e addetta stampa e Adelaide Lelli Social media manager. Ringraziamo il comune di Ripatransone. Ringrazio anche le Associazioni e la Sambenedettese Femminile con cui abbiamo avviato anche un progetto di eSports di cui siamo main partner, avendo iscritto e supportato la squadra al campionato nazionale eFemminile LND che ha visto la player Giorgia Casciaroli in grande spolvero e disputare le final four scudetto a Roma proprio nello stesso week-end. A sostenerci per il torneo femminile anche King sport che ha fornito premi, di San Benedetto del Tronto che è anche la nostra Gaming House. Ringraziamo poi in particolare modo Dora Lombardi Gioielleria che ha voluto sostenerci con le Targhe per i vincitori”

L’evento organizzato dalla Sassa Motor & Sport con il patrocinio del Comune di Ripatransone, è alla seconda edizione dopo il successo della scorsa estate che ha visto una numerosa partecipazione di squadre femminili provenienti da tutta la regione, dalla Romagna e anche dal vicino Abruzzo. Il Comune di Ripatransone ha voluto fortemente ospitare l’evento :“Abbiamo lavorato affinche’ questo evento si realizzasse nel territorio ripano, siamo orgogliosi di ospitare il calcio femminile, di ospitare un nuovo evento che porterà gente che per la prima volta verrà a fare sport e fare festa a Ripatransone – dichiara l’Assessore allo sport Sandro Cardarelli – con l’obiettivo di ripetere, ampliare e migliorare il torneo negli anni futuri.”