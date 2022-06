SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Comune rende noto che è stato pubblicato dalla Regione Marche un bando per la concessione di contributi destinati al sostegno delle imprese di pesca del territorio marchigiano.

La misura è stata adottata allo scopo di ridurre il peso dell’aumento dei costi energetici sulle imprese del settore ittico. Possono presentare la domanda tutte le imprese di pesca che hanno sede legale nelle Marche. Ulteriori dettagli e i modelli per l’invio della domanda sono disponibili sul sito www.norme.marche.it e sulla pagina di riferimento interna al sito istituzionale della Regione Marche (percorso Entra in Regione → Avvisi Pubblici). Le domande devono essere presentate in formato Pdf e inviate a mezzo Posta Elettronica Certificata – Pec all’indirizzo regione.marche.attivitaproduttive@emarche.it. Il termine per l’invio è venerdì 29 luglio 2022.

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi alla Direzione Attività Produttive e Imprese, scrivendo all’indirizzo e-mail direzione.attivitaproduttive@regione.marche.it oppure telefonando ai numeri 071 8063949 / 071 8063719 / 071 8063201.