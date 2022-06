La Dottoressa Nunzia Vollaro è la prima nutrizionista nelle Marche abilitata alla prescrizione della Kyminasi Diet.

Di seguito le sue parole.

Sono lieta di entrare a far parte di un fantastico team, e anche di poter offrire questa importante opportunità di cambiamento ai miei pazienti.

Il cibo, il suo profumo, i colori ed i suoi sapori sono un dono! Per questo non mi piacciono “le diete” a scadenza fissa. Se hai già fatto una dieta sai di cosa parlo: quando ti limiti a seguire un regime alimentare non trovi benessere, al contrario rischi solo di sprecare soldi, energie e fiducia in te. Arriverai ad un punto in cui dirai

“Tutta questa fatica e rinunce per ritrovarmi al punto di partenza?”.

Meglio trasmetterti uno stile di vita gustoso e sano, che non perderai mai!

Ecco la garanzia che posso darti. Con questo metodo potrai:

-ritornare in forma

-liberarti dai problemi di salute

-stare bene con te senza la paura di perdere l’equilibrio raggiunto.

E ti prometto che arrivare a questo traguardo sarà più piacevole e facile di quello che credi!

Alcune soluzioni per centrare i tuoi obiettivi.

1) Perdere da 3 a 50 kg rapidamente?

Oggi puoi riuscirci grazie al Protocollo Kyminasi Diet che unisce sana alimentazione e tecnologia. (www.kyminasi.it)

2) Piani nutrizionali personalizzati

Valutazione dello stato nutrizionale e nutrizione personalizzata in stati:

– fisiologici: infanzia, adolescenza, età adulta

– fisiologici speciali: gestanti, nutrici, anziani, sportivi

– patologici: sovrappeso, obesità, malattie metaboliche

3) Consulenze nutrizionali

Incontri educativo-formativi per famiglie ed individuali.

Ti aiuterò a trovare lo stile di vita che fa per te ed a capire quali abitudini possano realmente fare al caso tuo!

Per maggiori informazioni: 339 141 5638