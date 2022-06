MONTEPRANDONE – Un’altra iniziativa firmata Banca del Tempo “Riviera delle Palme”. Domenica 3 luglio appuntamento riservato a grandi e piccini alla Fattoria Didattica di Centobuchi per giocare, imparare e riposare sotto la Grande Quercia. Si farà pranzo e cena insieme e ognuno porterà qualcosa da mangiare nello stile dello scambio della Banca del Tempo. Per scoprire la posizione esatta del luogo basta inquadrare il QR Code sulla locandina.

Ci sarà un tornio per vasi in terracotta e sarà possibile assistere a un comik show e alla cucina del Magico Chef Ciogo. Si svolgerà inoltre un laboratorio per la costruzione di un forno solare.

Nella Banca del Tempo “Riviera delle Palme” si mette a disposizione il tempo per aiutarsi nelle piccole necessità quotidiane, recuperando le abitudini di mutuo aiuto tipiche dei rapporti di buon vicinato, purtroppo ormai perdute e che gli associati vogliono recuperare nella loro realtà.

Info: Renato 328 2819426 o Marco 339 6280194