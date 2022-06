SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è tenuta direttamente nei pressi di Piazza Giorgini la conferenza stampa di presentazione delle nuove isole ecologiche e dei nuovi mezzi in forza agli operatori della Picenambiente.

I nuovi dispositivi, pensati specificatamente per la raccolta differenziata, permetteranno una gestione dei rifiuti del tutto nuova, pensata cioè appositamente per interfacciarsi con l’utilizzatore.

“Abbiamo voluto far confluire in questo specifico punto il grosso dei cassonetti presenti nella zona del centro – spiega il vicesindaco Antonio Capriotti – per adesso l’iniziativa riguarda unicamente l’area intorno a Piazza Giorgini, ma in ogni caso ci riteniamo soddisfatti del risultato raggiunto“.

Le apparecchiature, infatti, sono pensate per poter tracciare l’utilizzatore, il quale potrà accedere al servizio solo se dotato di un’apposita scheda di riconoscimento.

Oltre alle isole ecologiche il Comune ha voluto fornire alla Picenambiente due nuovi idro-pulitori, dotati di un’apposita tecnologia ad idrojet, pensata appositamente per eradicare in modo efficace le piante infestanti, diventate ormai una vera e propria piaga.

L’amministratore delegato di Picenambiente Leonardo Collina commenta: “Complessivamente abbiamo migliorato la qualità di un insieme di servizi già esistenti perché, oltre ad essere eccellente nell’eradicare le piante infestanti, l’idrojet permette anche una migliore pulizia delle strade“.

Alle parole di Collina fanno seguito quelle del sindaco Antonio Spazzafumo, che conclude dicendo: “Le nuove attrezzature e le isole ecologiche impatteranno in modo sicuramente positivo sulla gestione del decoro urbano. Normalmente la manutenzione dei marciapiedi tende a essere abbastanza lunga, ma grazie ai nuovi dispositivi le cose saranno sicuramente più fattibili”.

Per le isole ecologiche e i due idrojet l’investimento complessivo del Comune è stato di 40 mila euro.