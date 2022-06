SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo appuntamento culturale a San Benedetto del Tronto, organizzato dall’associazione “I Luoghi della scrittura” e dalla libreria “Libri ed eventi” con il patrocinio e il sostegno dell’Amministrazione comunale e della Regione Marche nell’ambito della rassegna “Incontri con l’autore”. Giovedì 30 giugno, alle ore 21,30, alla Palazzina Azzurra, Pascale Chapaux-Morelli presenterà il libro “Ho capito chi sei”, edito da Corbaccio. Converserà con l’autrice Giancarla Perotti.

Pascale Chapaux-Morelli è psicologa, dottore di ricerca e docente di psicologia all’Università di Parigi 8. Nata in Francia, vive a San Benedetto del Tronto da molti anni. Ha scritto “Vincere le delusioni. Contromosse per superarle e non farsi avvelenare la vita”.Il libro: In molte situazioni, di fronte a qualcuno, ci chiediamo che cosa pensi veramente, quali siano le sue intenzioni nei nostri confronti, cosa possiamo aspettarci da lui o da lei, qual è il suo modo di ragionare, quali potenzialità potrebbe avere questo incontro o quali conseguenze pericolose. Analizzare le persone è una capacità che si può apprendere e sviluppare e per farlo è indispensabile disporre degli strumenti giusti: interpretare le parole e i gesti, sviluppare e utilizzare l’intelligenza emotiva, conoscere i meccanismi psicologici dei profili mentali tipici. In questo libro vengono presentati diversi casi emblematici: dalla persuasione commerciale praticata da alcuni venditori alla manipolazione nei rapporti di amicizia, dalla manipolazione del partner per costringerlo a spezzare i legami familiari a quella dei figli utilizzati come armi da guerra contro l’ex coniuge e, infine, la manipolazione perversa nella coppia con l’obiettivo nascosto di distruggere l’altro. Attraverso la descrizione e l’analisi di storie vere, quest’opera cerca di far luce sui meccanismi relazionali che operano nella manipolazione, in modo da capire la propria propensione a cadere nelle trappole dei manipolatori ed evitarle quando ci si trova in una situazione a rischio.