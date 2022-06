Come prendersi cura dei denti durante le vacanze di Natale? Segui i consigli dello studio dentistico Sanbenedetto

Ecco sei utilissime regole da seguire per non compromettere la tua salute orale durante le feste. In ogni caso, a gennaio prenota una visita dal dentista! Studio Dentistico Sanbenedetto Srl è in via Puglia, 70 a San Benedetto del Tronto. Info: 329 2078076 - 0735 82236

di Redazione