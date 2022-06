SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Rotary Club di San Benedetto del Tronto dona al Madonna del Soccorso un monitor aggiuntivo per il sistema di monitoraggio multiparametrico. Questa mattina, mercoledì 29 giugno, nella sala convegni del Madonna del Soccorso di San Benedetto, è avvenuta la presentazione della donazione alla quale ha partecipato direttore generale dell’Area Vasta 5 e presidente del Rotary Club di San Benedetto Massimo Esposito e il vicepresidente del Rotary Club di San Benedetto del Tronto Gianni D’Aurizio.

Il dispositivo va ad aggiungersi al sistema di monitoraggio multiparametrico donato, alcune settimane fa, dalla famiglia Faraotti all’ospedale rivierasco. Ora il Rotary Club di San Benedetto, attraverso questa donazione, ha potenziato il sistema che è in grado di rilevare e trasmettere, attraverso uno specifico software di gestione, importanti parametri vitali.

“Per me quella di oggi è un’occasione particolare – ha spiegato Esposito – perché l’iniziativa mi vede coinvolto in duplice veste. Sia come direttore dell’Area Vasta 5 ma anche come presidente del Rotary Club di San Benedetto del Tronto che oggi è rappresentato dal vicepresidente Gianni D’Aurizio”. Il dispositivo, come detto, andrà ad aggiungersi ad un innovativo sistema in dotazione al Pronto Soccorso: “Un importante aiuto – ha spiegato Esposito – soprattutto in un reparto che sappiamo benissimo essere il secondo delle Marche per quanto riguardano le richieste, e in un periodo in cui c’è carenza di personale e non soltanto per quanto riguarda il nostro territorio”.

A consegnare il dispositivo, in rappresentanza del Rotary Club, come detto, c’era Gianni D’Aurizio, vice presidente del Rotary Club di San Benedetto: “Abbiamo pensato di implementare la donazione effettuata in precedenza – ha detto. Anche perché si è resa disponibile la possibilità di investire quelle risorse in questa operazione di supporto ad un reparto che rappresenta un’area fondamentale del nostro ospedale”.

Ad entrare nel dettaglio del funzionamento del macchinario è stata Serena Azzurra Sessa, ingegnere del gruppo Pacinotti, che produce il dispositivo. “E’ come avere un infermiere a disposizione sul singolo paziente per ventiquattro ore al giorno – ha spiegato – con in più la possibilità di far intervenire l’infermiere soltanto quando c’è effettivamente la necessità di agire. Il software è in grado di monitorare e trasmettere parametri come Ecg 5 Lead, SpO2, la frequenza cardiaca, la rilevazione di aritmie cardiache, la frequenza respiratoria, la temperatura corporea ma anche la postura e la pressione sanguigna non invasiva”.

Ad intervenire, nel corso della presentazione della donazione, è stata anche la direttrice del Dipartimento di Emergenza, dottoressa Tiziana Principi: “Avere questo strumento a disposizione significa poter visitare in maniera rapida e immediata il paziente. Questo è un tipo di monitoraggio che può essere fatto senza mantenere il paziente fermo sul letto ma può andare avanti anche in caso di trasferimento da un reparto all’altro”.