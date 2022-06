GROTTAMMARE – “Pedaliamo con il cuore” è il tour di ciclismo solidale ideato da Gianluca Santacatterina per aiutare associazioni o fondazioni di tutta Italia, promuovendo delle raccolte fondi.

Il ciclista farà tappa a Grottammare: arriverà in bici da Schio (Veneto) e il 9 luglio alle 18:30 sarà a Grottammare in Piazza Kursaal, per raccontare il suo progetto.

L’evento è organizzato da Gate-away.com – il portale italiano per l’estero con sede proprio a Grottammare – che per il 2022 sosterrà il tema sociale sulla diversità e l’inclusione, con il patrocinio del Comune di Grottammare.

L’associazione locale a cui sarà dedicata la raccolta fondi sarà invece l’Omphalos “autismo & famiglie” Odv.

Inoltre l’azienda Aspassobike di Senigallia sarà in Piazza Kursaal per far provare le sue innovative biciclette per disabili.

“Gianluca è un agente immobiliare e ci unisce il medesimo ambito lavorativo – commenta Annalisa Angellotti di Gate-away.com – Siamo rimasti molto colpiti dalla sua storia e dall’obiettivo che si è prefissato: la prevenzione contro l’esclusione”.

Santacatterina si definisce un runner/cyclist con pacemaker. Grazie a una visita sportiva agonistica, scopre di avere dei problemi al cuore. “Nessun sintomo, nessun dolore – ricorda Gianluca – in un attimo mi sono trovato nel reparto di terapia semi-intensiva e con un pacemaker impiantato nel petto”.

Di solito si dice che eventi simili cambino la vita e a lui è cambiata davvero. Nella consapevolezza, sicuramente: con la scoperta che esistono situazioni difficili di disabilità, totalmente a carico delle famiglie, che vivono sulla loro pelle la battaglia quotidiana contro l’esclusione. Diventa per questo un ciclista per beneficenza: organizza lunghe pedalate,

che lo vedono protagonista nella raccolta fondi da destinare a queste famiglie.

Chiunque voglia dare il proprio contributo all’Omphalos puoi effettuare un bonifico direttamente all’associazione:

Banca di credito Cooperativo di Fano

Via Litoranea, 30 Mondolfo

Iban IT68S0851968390000000055215