SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella riunione di martedì 28 giugno, la Giunta comunale ha approvato i seguenti provvedimenti:

– l’istituzione delle seguenti manifestazioni commerciali a carattere straordinario: Mercatino Regionale Francese, organizzato da Paq Organisation; Tesori in Centro, organizzato da Confcommercio; Curiosando al Mare, organizzato da Confcommercio; Mercato di Campagna Amica, organizzato da Coldiretti;

– l’adesione del Comune all’edizione 2022 del progetto “Ci sto? Affare fatica! Facciamo il bene del Comune”, che consiste nell’apertura alla collaborazione volontaria di giovani tra i 16 e i 21 anni per l’esecuzione di lavori di ripristino del pubblico decoro in alcune aree cittadine;

– una variazione al bilancio destinata alla realizzazione della manifestazione enogastronomica “Se non è zuppa… è vredette” (euro 20.000,00), della Festa della Madonna della Marina (€ 20.000,00) e della celebrazione dell’ingegner Luigi Onorati (euro 15.000,00), oltre che per sostenere le spese dell’attività straordinaria della Polizia Municipale per la stagione estiva (euro 52.000,00);

– un atto d’indirizzo per la realizzazione del cinema all’aperto nei mesi estivi e conseguente avvio della procedura per la raccolta delle adesioni di soggetti interessati all’allestimento dello spazio e all’organizzazione della programmazione delle proiezioni;

– l’individuazione di due ulteriori aree per l’allestimento di spettacoli viaggianti di varia dimensione: la prima in viale Buozzi di 60 mq; la seconda posta a sud del parcheggio dello stadio comunale “Riviera delle Palme”, per 800 mq.