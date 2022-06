Il primo cittadino Alessio Piersimoni risponde alle domande rivolte dal presidente del comitato di zona n^5 Stefano Marconi, ma più in generale a tutta la cittadinanza, riguardo la prova che si sta effettuando in questo momento, che concerne la modifica alla viabilità. Nei giorni scorsi i cuprensi hanno espresso critiche, approvazioni, ma perlopiù dubbi in merito alla vicenda.

La scelta di rendere per 15 giorni a senso unico viale Romita, è una manovra provvisoria, a detta di Piersimoni, utile a individuare quale scelta sarà la più adatta alle esigenze turistiche; se continuare con la situazione attuale, ampliare i parcheggi o tentare una pedonalizzazione di parte del lungomare. La richiesta di delucidazioni del presidente di quartiere Stefano Marconi, è stata accolta e compresa, a questa ha fatto però seguito una proposta di rettifica, che secondo lui, sarebbe ininfluente alla manovra messa in atto dal Comune.

Dichiara Piersimoni:”In merito alla prova sulla viabilità, visti gli attacchi e osservazioni degli ultimi giorni sia sui social che a mezzo stampa, ci preme precisare che al fine di risolvere una problematica annosa, abbiamo messo in atto una sperimentazione, che partirà lunedì prossimo, e che ci consentirà di confrontarci con cittadini, operatori e commercianti con dei dati oggettivi. La prova viene fatta in questo periodo perché farla in un momento di poca fruizione non sarebbe stata attendibile e non avrebbe avuto senso. Se non avessimo voluto confrontarci o ascoltare la cittadinanza non avremmo programmato un periodo di prova ma avremmo proceduto direttamente all’istituzione della nuova viabilità. Da sempre, una delle problematiche che ci vengono sottoposte è quella della carenza di parcheggi nel periodo estivo; nostro dovere come amministratori è soprattutto quello di risolvere le criticità e stiamo lavorando per questo”.

“Non abbiamo la prepotenza di credere di avere le soluzioni in tasca – continua il sindaco – abbiamo quindi messo in campo una proposta per verificarne pro e contro, quindi la fattibilità. Tra l’altro, la proposta del senso unico in via Romita, può essere un primo step per valutare una eventuale pedonalizzazione di una parte del lungomare. Capiamo i dubbi legittimi che possono esserci di fronte ad una novità e ad un cambiamento, ma non capiamo invece chi vuole cavalcare l’onda della protesta; la Politica che conosciamo e che attuo insieme alla mia squadra è una Politica vicina e per i cittadini, che ci vede disposti all’ascolto, a metterci in discussione ed esposti in prima linea per affrontare e risolvere i problemi”.

Marconi si ritiene infine soddisfatto delle delucidazioni e precisa in cosa consiste la rettifica: “Come quartiere interessato, abbiamo accolto il tentativo del sindaco di valutare quale scelta sarà la più corretta per il futuro. L’unica rettifica proposta da noi riguarda il collegamento al lungomare, tramite il sottopasso ferroviario, di via A. Gramsci e via Don G. Minzoni. Riteniamo pertanto che mantenere il doppio senso di marcia, in questo tratto, non influirebbe negativamente con il test che il sindaco sta effettuando in questo periodo”.