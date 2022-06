FERMO – Forze dell’Ordine in azione nei giorni scorsi.

I carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno denunciato, nel Fermano, un 35enne.

Come riportato in una nota stampa giunta in redazione il 29 giugno dall’Arma, l’uomo non si è fermato all’Alt dei carabinieri e dopo essere stato costretto ad accostare, ha rifiutato l’Alcol Test.

Inevitabile la denuncia e anche una multa salata.