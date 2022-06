GROTTAMMARE – Alle ore 17:40 del 28 giugno la seduta si apre sul bilancio della società CIIP spa, in vista dell’assemblea dei Comuni fissata al 30 giugno. Il sindaco Piergallini espone al Consiglio gli ottimi risultati ottenuti dalla società nel corso del 2021: il bilancio si chiude, infatti, con 6.600.000 euro di avanzo e quasi 21 milioni di investimenti. “Una CIIP in ottima salute – chiosa il Primo Cittadino – le tariffe sono rimaste invariate rispetto all’anno precedente, nonostante la crisi idrica abbia generato due scostamenti: il primo a causa di una riduzione dei ricavi dovuta alla minor quantità di acqua sorgente e il secondo dovuto ad un aumento esponenziale costi energetici”. Il sindaco descrive, poi, i propositi futuri della società, volti a combattere la crisi idrica attraverso la ricerca di nuovi punti di dispersione della rete idrica, mediante l’utilizzo del satellite SAR, la ricerca di nuove sorgenti tramite la collaborazione delle Università e la creazione di una connessione tra la rete idrica picena e quella maceratese. Per la buona gestione della società, dovuta anche alla presenza del turnover e un costo contenuto del personale, il sindaco Piergallini chiede al Consiglio Comunale di avere l’incarico a votare favorevolmente il bilancio della società.

Il consigliere Vesperini prende la parola e afferma che, a suo avviso, è necessario che la CIIP indirizzi le risorse a favore di investimenti che arginino la dispersione delle condotte. Perdite che si traducono poi in aumento delle tariffe. “Non è avvenuta una corretta gestione della società – afferma il consigliere – dal terremoto del 2016 ad oggi niente è stato fatto in questo ambito”.

Anche la consigliera Manigrasso espone le sue criticità in merito alla gestione della CIIP. In particolare, si sofferma sulla rinomina di Giacinto Alati, avvenuta con la presentazione di una lista unica, alla guida della società: “siamo alla quinta rielezione. La CIIP necessita di un rinnovamento che apporti più energie ed entusiasmo per offrire un servizio più efficiente ed efficace. Questo cambio di passo non è avvenuto e per questo voto no”.

Il sindaco Piergallini afferma che, per quanto concerne l’amministrazione comunale e il territorio grottammarese, è sempre stata riscontrata disponibilità da parte della CIIP, unitamente a grande professionalità e competenza sia tecnica che operativa.

Il primo punto all’ordine del giorno viene così approvato con 9 favorevoli e 4 contrari.

Alle ore 18:35 inizia la discussione sul secondo punto all’ordine del giorno: un’interrogazione presentata dal consigliere comunale Alessandra Manigrasso ad oggetto chiarimenti in merito alla nuova viabilità di via Laureati e via Roma. La pentastellata d’opposizione segnala un aumento del traffico dovuto all’introduzione del doppio senso di marcia in via Laureati, una riduzione dei parcheggi, la presenza di un dosso di altezza eccessiva e disagi causati ai fornitori che consegnano in quella zona.

Il sindaco risponde all’interrogazione della consigliera, affermando che l’attraversamento pedonale e il relativo dosso sono stati realizzati seguendo gli standard previsti dalla legge. Inoltre, in merito al problema delle forniture, chiarisce che i venditori possono recarsi presso il Comando di Polizia locale per richiedere un’autorizzazione che concede loro la possibilità di attraversare piazza Kursaal per il carico/scarico merci. Più in generale, il Primo Cittadino chiarisce che, sebbene la nuova viabilità abbia sottratto alcuni posti auto, era un intervento doveroso per garantire uno spazio sicuro, a misura di pedone, in una zona centrale e molto trafficata.

Ore 19. Si passa ad esaminare una mozione presentata dalla consigliera Manigrasso per l’individuazione di un’ulteriore area per sgambamento cani presso l’arenile.

L’attuale dog beach risulterebbe inadeguata poiché, secondo la consigliera, l’arenile è composto prevalentemente da ciottoli e lo specchio d’acqua antistante è interdetto alla balneazione per la vicinanza con il torrente Tesino.

Interviene il sindaco Piergallini, il quale afferma che al momento non è realizzabile un ulteriore area di sgambamento dedicata ai cani, ma garantisce il suo impegno per implementare e migliorare l’attuale area esistente. Al momento, il tratto di spiaggia è libero e custodito per tre giorni a settimana da associazioni locali, alle quali viene conferito un rimborso spese. Dello stesso parere del sindaco è anche il consigliere Vesperini.

Il consiglio, quindi, respinge la mozione della Manigrasso.

Ore 19:30. Esame del terzo punto all’ordine del giorno: l’interrogazione presentata dal capogruppo Lorenzo Vesperini e dai consiglieri comunali Antonella ciocca, Maurizio Pasquali e Luigi Valentini, ad oggetto riapertura fontana pubblica Via alighieri di fronte al Valentino resort.

Il consigliere Vesperini domanda le motivazioni della chiusura e chiede che possa essere riattivata alla luce della sua collocazione in una zona densamente frequentata, sia da turisti che residenti.

Il sindaco Piergallini chiarisce che la gestione delle fontane è di competenza CIIP la quale, in conseguenza alla crisi idrica, ha ritenuto di spegnere la maggior parte delle fonti. Tuttavia, si farà portavoce di questa richiesta alla luce della collocazione strategica dell’impianto.

Ore 19:40. Inizia la discussione sul nono punto all’ordine del giorno (anticipato per esigenze organizzative), riguardante l’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici (2022-2024) e dell’elenco annuale (2022).

L’assessore Olivieri illustra il piano per le opere pubbliche, le quali per ben 7.300.000 euro sono finanziati con fondi esterni. A questo punto, interviene il consigliere Vesperini il quale domanda se le risorse stanziate sono sufficienti a garantire la realizzazione dei progetti, visto il rincaro delle materie prime. Inoltre, sottolinea la necessità di intercettare risorse del Pnrr anche per la costruzione di una mensa in zona Ascolani.

Per la consigliera Manigrasso, invece, è opportuno che lo stanziamento delle risorse si indirizzi anche verso la viabilità cittadina, la quale spesso risente del traffico dirottato dall’autostrada A14.

Il consigliere Pasquali sollecita un intervento di illuminazione sulla cuprense, completata solo parzialmente. “Ricordiamoci che esiste anche l’hinterland di Grottammare, non solo il centro”, chiosa Pasquali. A questo proposito, il sindaco Piergallini ribadisce che se si dovessero intercettare risorse in ambito illuminazione pubblica, la priorità andrebbe alla strada provinciale Valtesino.

Vesperini prende nuovamente la parola per intervenire sulla sanità locale. In particolare, propone la presentazione di una mozione in Regione al fine di costruire una Casa di Comunità a Grottammare, sia per la notevole affluenza turistica in città sia perché la maggior parte delle strutture sanitarie in progetto sono concentrate nella zona Sud del Piceno.

Il programma triennale delle opere pubbliche viene approvato con 12 favorevoli e 1 voto contrario.

Alle ore 20:10 viene esposta un’interrogazione presentata dal capogruppo Lorenzo Vesperini e dai consiglieri comunali Antonella Ciocca, Maurizio Pasquali e Luigi Valentini, ad oggetto: “lavori CIIP nuova pista ciclabile lato ovest”.

Il consigliere Vesperini domanda chiarimenti in merito alla natura dei lavori della società in corso presso il lato ovest del Lungomare. Il sindaco espone una relazione tecnica della CIIP, dove si legge che gli interventi in corso riguardano l’ammodernamento dell’acquedotto esistente, le acque bianche e il collettore fognario delle acque nere.

Vesperini non si ritiene soddisfatto della risposta tecnica fornita dalla società poiché le acque bianche e nere risultano già separate e interventi di questo tipo non sono sufficienti a giustificare una spesa di 260mila euro.

Ore 20:20. inizia la discussione della mozione del capogruppo Lorenzo Vesperini e dei consiglieri comunali Luigi Valentini, Maurizio Pasquali e Antonella Ciocca, ad oggetto: “utilizzo dell’agenzia del demanio per le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative”.

Il consigliere Vesperini propone di individuare, attraverso una modifica del regolamento comunale, l’Agenzia come unico soggetto preposto alle valutazioni del patrimonio comunale. A suo avviso, infatti, le stime effettuate dai tecnici non rispecchiano l’effettivo valore di mercato dei beni oggetto di valutazione.

Il sindaco Piergallini afferma che il regolamento comunale possiede già al suo interno la possibilità di demandare all’Agenzia le stime, pertanto non ritiene opportuno procedere ad una modifica della normativa in senso più stringente.

La mozione viene ritirata dal consigliere Vesperini dopo aver trovato l’accordo per fare una ulteriore verifica sulle valutazioni controverse effettuate finora.

Ore 20:40. Si passa all’approvazione del Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio in modalità telematica. Terminato il periodo di emergenza sanitaria, infatti, è decaduta la possibilità di realizzare sedute da remoto. Con l’approvazione del documento, il Comune si dota di uno strumento che oltre a prevederla in casi di emergenza, regolarizza anche la partecipazione di soggetti interni ed esterni all’ente (tecnici comunali, enti coinvolti negli argomenti in trattazione).

Il consiglio vota all’unanimità un emendamento che apre alla possibilità da parte delle Commissioni di essere convocate da remoto anche per esigenze ordinarie.

Successivamente, il Consiglio Comunale vota i restanti punti all’ordine del giorno di natura tecnica. Si parta da una variazione di bilancio che recepisce tra le altre voci fondi ministeriali per l’emergenza umanitaria in atto (progetto SAI) e una previsione contabile per gestire l’erogazione del mutuo per la riqualificazione del secondo stralcio del Lungomare Della Repubblica. In chiusura, l’assise riaffronta due argomenti di ambito urbanistico, in prosecuzione dei rispettivi iter di variante puntuale al Prg, relativamente alla sottozona T4 per l’adozione definitiva e alla sottozona TS1-isolato 77 per l’approvazione della modifica delle destinazioni d’uso.

Alle ore 21:25 termina il Consiglio Comunale.