MASSIGNANO – Un evento benefico e umanitario, una cena solidale che ha come scopo quello di raccogliere fondi per un’associazione, Madonna del Buon Consiglio che si occupa di consegnare materiali di prima necessità alle persone in difficoltà.

L’evento si svolge presso il ristorante Villa Aniana di Massignano, alle ore 20:30.

Durante la cena si tiene una lotteria a premi, il cui ricavato sarà devoluto in beneficienza.

Il menù della serata:

Prosciutto e ananas

Verdure grigliate di stagione

Olive all’ascolana

Patate fritte

Mozzarelline fritte

Zucchine fritte

Tagliere di salumi

Assortimento di formaggi

Tramezzini

Bresaola al carpaccio

Galantina

Vitel tonné

Insalata di riso

dolcetti finger food

Per info e prenotazioni: 346 7543793 o 329 2089494