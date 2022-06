CIVITANOVA MARCHE – L’ International Motor Days Beach Edition scalda i motori e si prepara ad accogliere il pubblico da venerdì 1 luglio alle ore 10:30, quando si aprirà ufficialmente l’attesa manifestazione in versione estiva con il taglio del nastro alla presenza delle autorità cittadine.

L’evento, che avrà luogo tra il tratto di spiaggia libero presso il lungomare Sud e il Surf Club, sarà completamente gratuito per il pubblico e vedrà numerose e nuove attività, in particolare in spiaggia e in acqua: spettacoli motocross freestyle con la squadra capitanata da Alvaro Dal Farra, freestyle Bmx con Alessandro Barbero, spettacoli di Jet Ski e tanto altro.

Per tutto il giorno, poi, dal palco centrale verrà trasmessa musica a cura di Radio Linea N. 1 (partner dell’evento) mentre la sera si susseguiranno numerosi Dj Set con special guest, tutti ad ingresso gratuito.

All’interno del Village saranno tantissime le attività continuative, che inizieranno la mattina presto e termineranno a notte fonda: corsi di Yoga all’alba, uscite in Sup al mattino, escursioni off road con Mtb elettriche assieme ad istruttori qualificati, esibizioni e show di Kitesurf, contest di Crossfit (con attrezzatura già installata in spiaggia), tornei di Padel ed esibizioni di Hip Hop.

Spazio, poi, agli irrinunciabili test drive, vero e proprio simbolo di International Motor Days: tutti potranno infatti salire a bordo degli ultimi modelli Jeep, Alfa Romeo e Harley Davidson. Non solo: sarà possibile effettuare test drive con la nuova Alfa Romeo Tonale, il primo SUV elettrificato del marchio che segna la metamorfosi del Brand, e scoprire tutte le novità del mondo Alfa Romeo!