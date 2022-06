Cupra, il sindaco Piersimoni sulla nuova viabilità: “Sperimentazione deriva da confronto”

Il Primo Cittadino risponde ai numerosi attacchi giunti in seguito alla decisione di cambiare per dieci giorni, in via sperimentale, la viabilità cuprense al fine di recuperare posti auto nel centro cittadino.

di Veronica Murgia