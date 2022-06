Husqvarna Motorycles amplia la sua presenza nelle Marche inaugurando una nuova concessionaria a Grottammare (AP): Sciarra Spa. Appuntamento per festeggiare con amici, clienti e appassionati venerdì 1° luglio, dalle 18 alle 21.

Storica realtà marchigiana operante nel settore automobilistico, Sciarra nasce nel 1965 a San Benedetto del Tronto per volontà dei cugini Benedetto e Gabriele Sciarra. Nel corso degli anni sotto l’abile guida dei soci fondatori, l’azienda cresce nelle province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata e a partire dal 2004 si trasforma in Società per Azioni con la nomina di Gabriele Sciarra (figlio di Benedetto) alla carica di Amministratore Unico.

A partire da quest’anno i piani di crescita di Sciarra si sono allargati al settore delle due ruote e la scelta per questo storico passo non poteva che cadere su un brand carico di fascino e storia come Husqvarna Motorcycles.

Nello showroom di Grottammare in Via Ischia I, 300 è ora possibile ammirare l’ampia gamma di motociclette stradali e da fuoristrada, l’abbigliamento e gli accessori originali, fino alle balance bike per i più piccoli.

Tommaso Telaro, Managing Director KTM Sportmotorcycle Italia: “Rivolgo i miei più sinceri auguri a Gabriele Sciarra e a tutto il suo staff per l’inizio di questa grande avventura insieme a Husqvarna Motorcycles. Sono sicuro che la grande esperienza nel settore dell’automotive, combinata alla qualità dei servizi rivolti al cliente, saranno i punti chiave per il successo di questa nuova concessionaria”.

Gabriele Sciarra, Amministratore Unico Sciarra Spa: “Siamo onorati di iniziare il nostro percorso su due ruote con un marchio prestigioso di cui condividiamo i valori e l’impronta innovativa. Aspettiamo con entusiasmo amici e clienti nel nuovo showroom di Grottammare e non vediamo l’ora di vederli in sella ai nuovi modelli della gamma Husqvarna Motorcycles”.

Venerdì 1° luglio dalle 18 alle 21, lo staff di Sciarra accoglierà clienti, amici e appassionati per festeggiare l’apertura della nuova concessionaria e per chi fosse interessato, sarà possibile prenotare un test ride con i modelli della gamma stradale Husqvarna Motorcycles lungo le strade della splendida località ascolana.