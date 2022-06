GROTTAMMARE – É partito da piazza Stazione il terzo stralcio del progetto di videosorveglianza urbana del Comune di Grottammare, cofinanziato con 20mila euro di risorse ministeriali, a valere su un investimento di 50mila euro per l’installazione di 19 punti di osservazione all’interno di 16 nuovi luoghi sotto sorveglianza.

Privilegiate in questa fase le aree più sensibili del patrimonio pubblico: 14 telecamere di contesto saranno posizionate in piazze e parchi; 5 le telecamere OCR (lettura targhe) su strade anche periferiche. Nel dettaglio:

Clicca qui per visualizzare il progetto integrale del terzo stralcio redatto dal Comandante della Polizia locale, Stefano Proietti.

L’ampliamento in corso porterà ad un totale di 39 telecamere distribuite su tutto il territorio.

Il progetto della videosorveglianza urbana di Grottammare è di tipo misto, prevede cioè sia telecamere per il rilevamento dei transiti (OCR), sia telecamere di contesto per la vigilanza di aree pubbliche “sensibili” agli atti vandalici. L’impianto è stato inaugurato nel 2019, con un primo investimento di 50mila euro di fondi comunali (1° stralcio, 15 telecamere). Una prima estensione della rete è stata realizzata lo scorso marzo, al costo di 20mila euro finanziati sempre interamente con risorse comunali (2° stralcio, 5 telecamere). L’investimento attuale di 50mila euro (3° stralcio, 19 telecamere) pesa sul bilancio di quest’anno per 30mila euro. È il primo, infatti, ad avere ottenuto la compartecipazione finanziaria del Ministero dell’Interno. Un quarto stralcio è stato già approvato ed è in corso l’iter della richiesta di finanziamento.

Intanto, a proposito di tematiche legate ad azioni contro il patrimonio pubblico, il Comune ha sporto denuncia/querela contro ignoti per il danneggiamento della nuova segnaletica stradale in via Manzoni. Come riferito dalle cronache locali, infatti, la scorsa settimana qualcuno aveva pensato bene di cancellare, durante la notte, le strisce realizzate, alterando il disegno eseguito dalla ditta incaricata che in questi giorni sta provvedendo a questo genere di lavori per conto del Comune.