SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Da giovedì 30 giugno riaprirà l’Ecosportello della Picenambiente nella delegazione comunale di Porto d’Ascoli.

Dalle 9 alle 12.30, ogni giovedì, al primo piano del palazzo di largo Nilde Iotti – via Turati, un addetto della società che gestisce il ciclo dei rifiuti sarà a disposizione degli utenti per fornire informazioni sui servizi di raccolta dei rifiuti (modalità di conferimento, orari, tipi di materiale oggetto di raccolta), per ricevere segnalazioni e proposte, per assegnare o sostituire contenitori danneggiati, per la fornitura del materiale per i residenti nelle zone che ancora sono servite con il sistema dei sacchi gialli e azzurri.

A titolo sperimentale, l’EcoSportello fornisce inoltre gratuitamente sacchetti (una dotazione semestrale per utente) per raccogliere le deiezioni canine. Come promesso dall’amministrazione comunale, si amplia la gamma dei servizi offerti nella delegazione di Porto d’Ascoli dopo la riapertura dei servizi demografici per il rilascio di certificati e carte di identità.