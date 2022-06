ROMA – La Lnd Gaming Week che si è disputata a Roma, nello Sport City di via Alvaro del Portillo 282, ha celebrato anche il calcio virtuale femminile con la final four della competizione in rosa 1 vs 1 su Fifa22 – PlayStation4. Le sfide di sabato 25 giugno hanno decretato il verdetto finale della eFemminile 2021/22. Il Controller d’Oro, vinto nelle due precedenti edizioni da Sicula Leonzio e Genoa, passa nelle mani del Cagliari, che mette così il proprio sigillo sulla stagione esportiva 21/22. Ad aver condotto le rossoblù digitali sul tetto del gaming competitivo firmato Figc-Lega Nazionale Dilettanti è stata la player Maddalena Piras al termine di una finale intensissima contro Giulia Ratto del Trastevere.

Per la Sambenedettese la gioia di un terzo posto finale. All’esordio nella manifestazione, la matricola rossoblu traccia un bilancio del tutto positivo. La player Giorgia Casciaroli ha dimostrato tutto il suo talento ottenendo durante la regular season un secondo posto nel girone B dietro al Cagliari. L’unica sconfitta subita in campionato dalla neo Campionessa d’Italia è stata proprio contro la Samb. Un secondo posto che le ha anche assicurato un pass per la final four di Roma. Ad interrompere i sogni di gloria, il Trastevere, che in semifinale ha costretto la Samb a disputare la finale per il terzo e quarto posto. Con il risultato di 3-0 sul Brescia, la divisione Esports della Sambenedettese Calcio Femminile ottiene il terzo posto finale e il giusto riconoscimento a una stagione virtuale da incorniciare.

I risultati della final four eFemminile.

Brescia, Cagliari, Sambenedettese e Trastevere

Trastevere-Sambenedettese 4-2

Cagliari-Brescia 1-0

Cagliari-Trastevere 2-2

Sambenedettese-Brescia 4-0

Brescia-Trastevere 1-2

Sambenedettese-Cagliari 0-5

Classifica: Cagliari e Trastevere 7 pt, Sambenedettese 3 pt, Brescia 0 pt.

Semifinali: Cagliari-Brescia 3-0 e Trastevere-Sambenedettese 6-1

Finale 3° e 4° posto: Sambenedettese-Brescia 3-0

Finale 1° e 2° posto: Cagliari-Trastevere 3-2

Foto e maggiori informazioni: https://www.lnd.it/it/esport