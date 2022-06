SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Torna il San Beach Comix a San Benedetto.

Si è svolta stamane, nella sala consiliare del Comune di San Benedetto del Tronto, la conferenza stampa di presentazione del San Beach Comix 2022, il festival dedicato ai fumetti, al gaming, alle serie tv, ai cartoni animati e al cosplay, organizzato dall’associazione culturale ‘Fumetti Indelebili’.

Dopo due anni di assenza fisica, sabato 2 e domenica 3 luglio il San Beach Comix tornerà a riempire le strade di San Benedetto del Tronto. Le vie del centro città vedranno stand (più di 40) di ogni tipo, con esposizioni, workshop, ospiti illustri e nuovi autori emergenti guidati dalla presenza di importanti e prestigiose case editrici. L’evento si svilupperà in particolare in Piazza Giorgini e lungo Viale Buozzi: l’apertura degli stand è prevista per le ore 15.30 di sabato, mentre domenica, a partire dalle 16.30, presso la Sala Smeraldo dell’Hotel Calabresi, non mancherà l’attesissima gara cosplay (con annesso piccolo premio di riconoscimento) in cui tutti avranno la possibilità di indossare costumi di personaggi di fumetti, videogiochi e altro ancora (modulo di iscrizione disponibile presso lo stand che verrà allestito in piazza). Da non perdere, inoltre, il concerto del 2 luglio dove la band ‘Tafka’ presenterà il loro nuovo album e il singolo “San Beach”, nuova sigla ufficiale della manifestazione.

Per l’associazione culturale ‘Fumetti Indelebili’ il 2022 si prospetta come un anno di novità e di rinascita. Con la pandemia ormai in lenta decadenza gli organizzatori si apprestano agli ultimi preparativi della nuova edizione. Molte novità e sorprese che coinvolgeranno i ragazzi le famiglie e gli appassionati di questo settore. Ospiti d’onore dell’evento saranno Maicol&Mirco, la talentuosa Giada Romano (conosciuta anche come “Giada-chan”), Chiara Karicola, lo sceneggiatore e vignettista satirico Antonio “Tauro” Silvestri, l’insegnante romana di fumetto Veronica Frizzo, Boban Pesov, Roberto Di Leo, Tonio Vinci e molti altri ancora.

Durante la conferenza di presentazione avvenuta stamane, l’assessore Lina Lazzari ha affermato: “Dopo tanta attesa finalmente ci siamo. Per me è stata una scoperta; gli inizi non sono stati felici, quando mi proposero questo evento ho capito ben poco. Era una realtà che mi era sfuggita, ma in modo coscienzioso e professionale mi sono immersa in questo mondo e me ne sono innamorata. Quest’anno l’edizione si è arricchita e abbiamo l’intento di farla crescere ulteriormente, anche rispetto alle concorrenze nazionali. Stiamo valutando anche le possibilità di un’edizione invernale”.

Valentino Coratella, presidente dell’associazione culturale Fumetti Indelebili ha dichiarato: “Questo evento rappresenta per noi la rinascita dopo la pandemia, raggiungeremo il nostro apice momentaneo. Tanta voglia di ripopolare le strade di San Benedetto. La pandemia è stata quasi un reset, stiamo ripartendo come un upgrade del botto del primo anno. L’ansia di ripartire c’è, ma anche la voglia di affrontare questi due giorni con tutto il sacrificio e la gratificazione necessaria”.

