SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono state prorogate a domenica 31 luglio 2022 le scadenze per la presentazione delle domande in risposta ai bandi per progetti dedicati allo sviluppo di attività nel settore ittico da parte del Fisheries Local Action Group – Flag Marche Sud.

I bandi, pubblicati lo scorso maggio, riguardano due linee di finanziamento: la prima, “1.B Integrazione socio-economica territoriale”, è finalizzata a sostenere la diversificazione delle attività nella pesca e nell’acquacoltura; la seconda, “1.D Rivitalizzazione commercio ittico, sub-azione 1.D.2: sviluppo commercio ittico “a miglio zero”” è invece volto a delineare e sostenere una strategia integrata di sviluppo del commercio ittico locale (sia all’ingrosso che al dettaglio) attraverso azioni di integrazione, economie di scala, innovazione, incremento del valore aggiunto, miglioramento del livello di servizio agli acquirenti, valorizzazione del prodotto locale “a miglio zero”.

Le informazioni in dettaglio e la modulistica sono disponibili sul sito del Flag Marche Sud e sul sito istituzionale del Comune di San Benedetto del Tronto (percorso L’Amministrazione -> Altri Avvisi Pubblici).