PORTO SAN GIORGIO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 27 giugno, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo.

Questa mattina, poco prima dell’alba, una squadra della centrale di Fermo è intervenuta per un auto ribaltata sulla statale Adriatica a Porto San Giorgio. Dopo aver urtato contro i dissuasori che delimitano il marciapiede ha terminato la sua corsa al centro della strada. Le due persone all’interno erano già state prese in cura dai sanitari ed il personale dei pompieri ha provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell’intera zona incidentale.