In arrivo i primi finanziamenti del Pnrr per le mense delle scuole di Monteprandone

Il Comune ha ottenuto più di due milioni di euro di fondi del Pnrr, i quali serviranno per realizzare una nuova mensa a servizio della scuola primaria di via Benedetto Croce e per l’ampliamento della mensa e della cucina della scuola dell’infanzia di via Colle Gioioso.

di Antonio Parroni