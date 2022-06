FERMO – Forze dell’Ordine in azione negli ultimi giorni.

I carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno arrestato nel Fermano un 64enne per aver evaso i domiciliari, è stato portato in carcere a Fermo come riportato nella nota stampa dell’Arma giunta in redazione il 27 giugno.

Inevitabile il provvedimento dopo gli accertamenti compiuti dai militari nei confronti dell’uomo.