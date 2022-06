MONTEPRANDONE – Lunedì 27 Giugno nella sala consiliare del Comune di Monteprandone, è stato presentato il programma della XIII edizione del festival letterario Piceno D’Autore.

L’evento è organizzato dal Comune di Monteprandone, dall’associazione “I Luoghi della Scrittura” e dalla libreria “Libri ed Eventi”, con il Patrocinio di Regione Marche e Provincia di Ascoli Piceno e con il contributo e patrocinio del BIM Tronto.

Quattro gli appuntamenti nella cornice de Borgo Storico di Monteprandone. Il tema scelto per l’edizione 2022 è: “Recessione o crescita? Idee per guardare al futuro dell’economia”.

Luigi Contisciani, presidente del Bim Tronto (Bacino Imbrifero Montano del Tronto) sottolinea la crucialità di questo momento storico, dove la scarsità delle precipitazioni incide negativamente sia a livello agricolo, sia a livello energetico, a causa delle centrali idroelettriche che risentono particolarmente del fenomeno. Per questo BIM Tronto crede fermamente nella cultura per rilanciare economicamente il territorio e sostiene miratamente i festival che possono avere un’importante ricaduta territoriale.



Si parte martedì 5 luglio con L’economista Tito Boeri ed il giornalista/saggista Sergio Rizzo che presenteranno il libro di cui sono coautori: “Riprendiamoci lo Stato. Come l’Italia può ripartire”. A coordinare la serata sarà la giornalista di Sky TG24 Daria Paoletti.

Mercoledì 6 luglio ci sarà una tavola rotonda con gli imprenditori locali dal titolo “La tempesta perfetta. L’economia marchigiana tra fra guerra e pandemia” a coordinare la serata sarà Sergio Rizzo.

Giovedì 7 luglio sarà il turno della giovane manager del Financial Times Virginia Stagni con “Dreamers Who Do: Intrapreneurship and Innovation in the Media World”. Quest’ultima, voluta fortemente dall’organizzatore Domenico Minuto, a soli 29 anni è la più giovane “business development manager” della storia del FT, ricoprendo un ruolo centrale nella strategia di crescita del giornale anglosassone. Il suo eccezionale talento ha avuto risonanza in tutto il mondo. La serata sarà coordinata da Raffaele Vitale giornalista de laprovinciadifermo.com.

Si conclude venerdì 8 luglio con il filosofo Massimo Cacciari con “Paradiso e Naufragio. Naufraghi vecchi e nuovi”. Coordina Vittoria Bellagamba giornalista de Il Resto Del Carlino.

Tutti gli incontri avranno luogo in Piazza dell’Aquila a Monteprandone a partire dalle ore 21.30.

Per informazioni www.picenodautore.it