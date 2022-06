VAL VIBRATA – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 27 giugno, dalla Compagnia dei Carabinieri di Alba Adriatica.

Continuano i controlli dei Carabinieri della Compagnia vibratiana nell’ambito dell’Operazione “Estate Sicura” per garantire la tranquillità dei residenti e dei numerosi turisti che affollano le località rivierasche di questa porzione di Provincia.

Nel corso della specifica attività sono stati impiegati una dozzina di pattuglie di militari dell’Arma che hanno setacciato i territori dei Comuni di Alba Adriatica, Martinsicuro e Tortoreto, oltre a garantire una massiva presenza sui Lungomare dei comuni interessati meta della Movida soprattutto dei giovani. Nel contesto sono state denunciate in stato di libertà cinque persone, sequestrata una carabina ad aria compressa, elevate contravvenzioni al Codice della Strada per un totale di 7.626 euro e controllati alcuni chalet.

Nell’ambito del servizio i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia hanno fermato un’autovettura Citroen con tre giovani stranieri albanesi a bordo, un trentenne, un 54enne ed 44enne. Nel corso della perquisizione veicolare, custodita all’interno del bagagliaio, è spuntata una carabina ad aria compressa, sequestrata, per i tre è scattata la denuncia per concorso nel porto d’armi in luogo pubblico per aver appunto portato nell’auto la carabina.

Durante i controlli alla circolazione stradale con l’ausilio dell’etilometro, sono finiti nella rete due automobilisti alticci. In una circostanza, il conducente 49enne di Teramo è stato trovato con un tasso alcolemico di 2,07 G/L. Allo stesso non è stata ritirata la patente piochè già precedentemente revocata dalla Prefettura di Teramo.

Per tale motivo è scattata la sanzione amministrativa di 5.100 euro per guida senza patente, oltre al sequestro dell’autovettura Audi per la successiva confisca. Durante un altro controllo i militari operanti hanno sorpreso alla guida un 38enne, del posto, che è stato trovato con un tasso alcolemico di 1,05. In questa caso è stata ritirata la patente di guida ed il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo per 30 giorni.