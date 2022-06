CUPRA MARITTIMA – Di seguito una nota stampa del sindaco Alessio Piersimoni:

“In merito alla prova sulla viabilità, visti gli attacchi e osservazioni degli ultimi giorni sia sui social che a mezzo stampa, ci preme precisare che al fine di risolvere una problematica annosa, abbiamo messo in atto una sperimentazione, che partirà lunedì prossimo, e che ci consentirà di confrontarci con cittadini, operatori e commercianti con dei dati oggettivi.

La prova viene fatta in questo periodo perché farla in un momento di poca fruizione non sarebbe stata attendibile e non avrebbe avuto senso.

Se non avessimo voluto confrontarci o ascoltare la cittadinanza non avremmo programmato un periodo di prova ma avremmo proceduto direttamente all’istituzione della nuova viabilità.

Da sempre una delle problematiche che ci vengono sottoposte è quella della carenza di parcheggi nel periodo estivo; nostro dovere come amministratori è soprattutto quello di risolvere le criticità e stiamo lavorando per questo.

Non abbiamo la prepotenza di credere di avere le soluzioni in tasca e abbiamo quindi messo in campo una proposta per verificarne pro e contro e quindi la fattibilità.

Tra l’altro, la proposta del senso unico in via romita, può essere un primo step per valutare una eventuale pedonalizzazione di una parte del lungomare.

Capiamo i dubbi legittimi che possono esserci di fronte ad una novità e ad un cambiamento, ma non capiamo invece chi vuole cavalcare l’onda della protesta; la Politica che conosciamo e che attuo insieme alla mia squadra è una Politica vicina e per i cittadini, che ci vede disposti all’ascolto, a metterci in discussione ed esposti in prima linea per affrontare e risolvere i problemi”.