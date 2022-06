SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Con grande orgoglio, la Riviera Samb Volley comunica che le due atlete rossoblù classe 2007 Di Buonnato Valentina e Raffaelli Sofia sono state selezionate fra le migliori ragazze di tutte le Marche per disputare, da martedì 28 giugno fino a sabato 2 luglio, il Trofeo delle Regioni che si svolgerà a Salsomaggiore Terme.

Una grandissima soddisfazione per la società rossoblù che, dopo lo stop forzato dovuto al Covid (che ha causato la sospensione del trofeo), ha visto convocare ben due Rivierine (cosa mai successa fino ad oggi). Sicuramente per loro sarà una bellissima esperienza, che ricorderanno per sempre.

In bocca al lupo Valentina e Sofia, tutta la Riviera Samb Volley tiferà per voi!