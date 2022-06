AGGIORNAMENTO Purtroppo vani i soccorsi, l’uomo è deceduto a causa del malore risultato fatale. La vittima aveva 80 anni.

CUPRA MARITTIMA – Attimi di tensione nella mattinata del 26 giugno.

Malore in spiaggia a Cupra Marittima, per una persona, un turista del Centro Italia, di Roma.

Sul posto il personale sanitario del 118 e i bagnini in servizio per le cure mediche e anche un’eliambulanza per il trasporto al Torrette di Ancona per ulteriori accertamenti.