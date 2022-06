SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Accademia AIFAS di San Benedetto del Tronto, in collaborazione con l’associazione NovArt, ha lanciato “Piceno Cinema Festival“, la prima kermesse internazionale del Piceno dedicata al cinema. Il progetto è sostenuto da partner prestigiosi come Assoartisti dell’Adriatico, Università di Teramo – DAMS, Scienze della Comunicazione, Università S. Domenico di Fermo, ICRA Project, Accademia d’Arte Drammatica di Cagliari – Sttea, Provini e Casting Management.

Nato dalla creazione di una rete che vede coinvolti enti pubblici, associazioni, università e scuole superiori, il festival ha l’obiettivo di promuovere il cinema e le arti dello spettacolo in teatri, cinema e siti di rilevanza culturale regionale, con particolare attenzione al territorio piceno e valorizzando l’incontro tra patrimonio artistico, archeologico, storico, paesaggistico ed enogastronomico. La coproduzione avrà il compito di generare un forte impatto sul pubblico e sul territorio marchigiano, valorizzando un patrimonio culturale e artistico unico al mondo; il concorso, pubblicato su piattaforma internazionale, ha già raccolto l’adesione di centinaia di lungometraggi e cortometraggi provenienti da tutte la parti del mondo: i film partecipanti al concorso saranno selezionati e votati da una giuria tecnica, formata da studenti universitari e delle scuole superiori oltre ad esperti del settore, e da una giuria popolare, composta dal pubblico che assisterà alle proiezioni dei film, agli spettacoli e alle manifestazioni connesse. Sarà la giuria tecnica a selezionare i film in concorso conferendo poi i premi stabiliti, mentre quella popolare assegnerà il premio della giuria popolare. I componenti della giuria tecnica, il direttore artistico, le date e le location della kermesse saranno svelate nel corso di una conferenza stampa, che sarà convocata nei prossimi giorni.

La kermesse partirà il prossimo ottobre e terminerà a dicembre, divisa in sette tappe culturali che non prevedono solo proiezioni, ma anche dibattiti, seminari, workshop e mostre e che si succederanno per sette settimane in sette comuni del territorio piceno. La serata finale delle premiazioni è in programma al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno il 10 dicembre prossimo. Il festival, però, non si chiuderà ad Ascoli, ma proseguirà le sue attività fino ad agosto 2023 con una serie di iniziative atte a dare continuità all’evento.