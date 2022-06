SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Arte e moda nel salone “Massimo Corsi hair design”, dove l’artista sambenedettese Luca Tommasiello, da giovedì 30 giugno, alle ore 18,30, esporrà le sue opere in una mostra dal titolo “Renaissance”.

Da sempre alla ricerca di una pittura virtuosa, Tommasiello ha sperimentato diverse tecniche con una particolare attenzione allo studio dei colori complementari e al loro accostamento, basandosi sui principi della ruota cromatica, prediligendo il blu e l’arancio, la terra d’ombra e il turchese, il porpora e il verde. E’ rimasto affascinato fin da bambino dalla “pop art” della scuola romana di piazza Del Popolo, cui si ispira. L’acrilico gli ha ridato energia e lo spunto per una pittura rapida e meno sofisticata, che ha riacceso il gusto e il divertimento nel dipingere, lasciando talvolta incompiuti dei particolari; una tecnica che esige rapidità, impulsività, immediatezza e che gli ha offerto l’occasione di riaccostarsi all’olio senza sentirne il peso e la responsabilità e che gli ha fatto riassaporare il momento pittorico nella sua totalità, fatta di immagini e profumi: quello dell’olio di lino, utilizzato per diluire, e quello della trementina, usata per pulire i pennelli. Il suo recente ciclo artistico trova ispirazione nel libro “Happiness Trap” di Russ Harris.

“Un legame profondo tra noi, le stelle e l’armonia, l’essenzialità, l’eleganza e la perfezione delle forme classiche: ecco, questa è la mia idea di Bellezza. Non riesco a lasciare andare il tratto, le forme e le immagini…le sfumo, le velo fino a quando non raggiungo l’idea che avevo, fino a quando non le sento più in me perché me le ritrovo davanti, su quella tela – ha spiegato.