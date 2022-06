SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Viabilità complicata nella notte tra il 25 e 26 giugno lungo la costa e l’entroterra.

Segnalati due incidenti stradali a San Benedetto, sulla Statale 16 e vicino i campi Europa e Rodi. In entrambi i luoghi il 118 e le Forze dell’Ordine per soccorsi e rilievi, cause dei sinistri in fase di accertamento.

Altro incidente anche vicino ad Offida, dalle prime indiscrezioni coinvolta un’auto. Sul posto il personale sanitario e sempre le Forze dell’Ordine per chiarire la causa del sinistro, ancora in fase di accertamento.