Nell’ambito del protocollo “Estate sicura” promosso dal Comando Provinciale Carabinieri di

Teramo, per garantire la massima sicurezza del territorio, la Compagnia Carabinieri di

Teramo, ha disposto dei servizi straordinari per monitorare quelle zone dove si sono

verificati o si potrebbero verificare furti o comunque reati contro il patrimonio.

Nel complesso sono state impiegate 6 pattuglie. L’attività ha avuto un riscontro con, sei

denunce, di cui due uomini per violenza nei confronti delle compagne, per i quali veniva

attivato il protocollo “codice rosso” nonché la stazione di Isola del Gran Sasso, ha deferito

tre persone per una truffa informatica.

I predetti, si erano fatti versare oltre 700 euro per

dei prodotti messi in vendita online e mai consegnati .

Inoltre, sono stati segnalati alla prefettura di Teramo due giovani trovati in possesso di

sostanze stupefacenti per uso personale.

Durante il servizio sono state , 109 le auto controllate, 145 le persone identificate e 10 le

contravvenzioni elevate al codice della strada. Decurtati ben 43 punti.

Nel corso dei controlli, i militari della sezione radiomobile, verso le ore 3 in piazza

Garibaldi intercettavano una autovettura che al segnale di fermarsi imposto dai militari, il

conducente per sottrarsi al controllo, affrontava la rotonda contromano ed a forte velocita

fuggiva lungo via Crucioli.

Benché il conducente dell’auto in fuga spingesse

sull’acceleratore, i militari a bordo della potente Alfa Romeo “Giulia” , in poco tempo gli

stavano alle calcagna. Malgrado ciò il fuggitivo cercava di fare manovre evasive e per

diversi chilometri evitava di fermarsi , quando giunto in prossimità di una curva della Ss81,

perdeva il controllo del mezzo e finiva contro un muro.

Fortunatamente i militari che

inseguivano lo stesso, riuscivano prontamente a prestare soccorso al malcapitato ed a

estrarlo dall’auto, per farlo successivamente trasportare presso l’ospedale di Teramo dove

veniva medicato.

Qui a seguito di analisi gli veniva contestata la violazione di guida in

stato di ebrezza e ritirata la patente, nonché comminate altre contravvenzioni per essersi

dato alla fuga ed altro, sanzionandolo anche con la decurtazione dei punti della patente,

la quale praticamente veniva azzerata.